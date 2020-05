EUA dispensam boleias da Rússia e apanham “táxi” da Florida para o espaço

Douglas Hurley e Robert Behnken são os protagonistas do episódio do regresso ao espaço desde os EUA, emitido esta quarta-feira para todo o mundo. Se tudo correr como previsto, os dois astronautas vão partir pelas 21h30 (em Portugal continental) no interior da cápsula Crew Dragon no foguetão Falcon 9 da Space X desde a plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, nos EUA, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). De várias boleias pagas a preços demasiado elevados num foguetão russo durante quase uma década, a agência espacial norte-americana NASA passa agora a viajar num serviço de “táxi” espacial garantido por privados.

