Bob e Doug, os eleitos

Depois de quase uma década a viajar à boleia da Rússia no foguetão Soiuz para a Estação Espacial Internacional em troca de muitos milhões de dólares, os astronautas dos EUA vão então partir pelos seus próprios meios (contratados a privados) do solo norte-americano. E o momento é aguardado com expectativa que marca uma nova era da NASA. Por todo o lado, há artigos sobre a missão, com a descrição do trabalho mais técnico de Douglas Hurley e Robert Behnken, pormenores sobre a vida dos dois homens que vão a bordo da cápsula do Falcon 9, e algumas curiosidades sobre os seus fatos e capacetes futuristas.

Agora sabemos, por exemplo, que Douglas Hurley e Robert Behnken, ou Doug e Bob, se preferirem, são amigos próximos e de longa data, ambos casados com mulheres astronautas, ambos com um filho rapaz (de dez e seis anos, respectivamente). São também dois dos elementos da chamada “tripulação comercial” que trabalha para a NASA. Porém, o principal ponto comum entre estes dois pilotos, será mesmo o entusiasmo com a missão.

Apesar de alguns percalços pelo caminho, Behnken confirma num artigo da BBC a emoção do momento: “Este é o sonho de qualquer aluno da escola de pilotagem, ter a oportunidade de voar numa nave espacial a estrear.” Em declarações à CNN, Douglas Hurley tenta ser mais ponderado e, apesar de admitir alguma adrenalina pelo risco de estar a bordo de uma nave que vai fazer o seu primeiro voo, acrescenta que “não será muito diferente de qualquer outro voo espacial que levou humanos”.

Elon Musk, que detém a empresa Space X contratada pela NASA para este voo, é um conhecido empresário e multimilionário que já se aventurou antes no espaço e sempre sem esquecer o lado mais espectacular deste tipo de missões espaciais. Assim, desta vez, além de todos os pormenores técnicos e científicos que suportam a viagem, há também uma clara aposta nos “figurinos”. Em vez dos habituais fatos cor-de-laranja e enormes capacetes, Doug e Bob vão vestir um macacão branco, peça única, desenhada por Jose Fernandez, um estilista conhecido em Hollywood que trabalhou em filmes como Batman ou X-Men.

Uma vez chegados à ISS, os dois aprimorados astronautas vão realizar uma série de testes técnicos e outro tipo de operações de apoio à tripulação que se encontra na estação actualmente. O primeiro componente da ISS foi lançado em 1998, em parceria com a Rússia, e a estação permanece em órbita desde Novembro de 2000.