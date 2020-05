Suspeito de homicídio de rapper Mota Jr. foi detido

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um dos suspeitos da morte do rapper Mota Jr. Trata-se de um homem de 26 anos que entrou em Portugal ao final da manhã desta terça-feira, num voo proveniente do Reino Unido, tendo sido apanhado no controle fronteiriço pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O suspeito era também procurado por roubo e sequestro, uma vez que o rapper terá sido raptado antes de ter sido morto.

A detenção deu-se no aeroporto do Porto. O homem vai ser presente a um juiz esta quarta-feira para o primeiro interrogatório judicial e também para aplicação da medida de coacção considerada mais adequada.