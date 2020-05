O momento cosmopolita

Não houve praticamente discussão de direitos humanos na Conferência de Teerão, no fim de 1943, que juntou Roosevelt, Churchill e Estaline, e que conseguiu o acordo deste para fazer parte das Nações Unidas também após a Guerra — ficando de qualquer forma definido que haveria um direito de veto para cada um dos três governos.

Dois anos depois, a Conferência de Ialta, no início de 1945, entre os mesmos três homens, foi principalmente dedicada a questões de partilhas, ou seja, de definição de esferas de influência entre cada uma das potências vitoriosas, a que se juntaria depois a China republicana, de Cheng-Kai Shek. Mais tarde, relutantemente, Churchill lá consegue agregar a França de Charles de Gaulle aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, com o mesmo veto que fora prometido antes.

Na Carta das Nações Unidas há várias referências a direitos humanos, definidos de forma vaga, mas não a uma Declaração Universal que definisse quais eram eles. O caminho que foi feito para lá chegar é o objecto deste episódio, agora que nos aproximamos no fim do nosso podcast.

Esta é a terceira conversa da nossa sexta e última memória, intitulada “A Pergunta”, dedicada aos direitos humanos.

