Campos de férias e ATL garantem abertura no Verão, mas ainda esperam por regras claras

Há espaços que vão estar prontos para acolher crianças e jovens durante o Verão para os chamados ateliers ou actividades de tempos livres (ATL) quando os pais voltarem ao trabalho ou a partir do dia 1 de Junho. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), liderada pelo padre Lino Maia, assume a garantia de uma reabertura para as actividades de Verão, e igualmente para as actividades de tempos livres para ocupar as crianças depois da escola, que habitualmente funcionam em período escolar.

