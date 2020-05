Mais 12 mortes por covid-19. Nove em cada dez novos casos são na região de Lisboa

Portugal registou esta terça-feira mais 12 mortes em pessoas com covid-19 (um aumento de 0,9%), contabilizando um total de 1342 vítimas mortais. Há mais 219 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,7%, num total de 31.007 casos confirmados. Dos novos casos, 211 (ou seja, 96%) são na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os dados constam do boletim epidemiológico actualizado diariamente pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A taxa de letalidade global é de 4,3% e sobe para 16,7% acima dos 70 anos, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta terça-feira sobre o estado da pandemia em Portugal.

Há ainda 18.096 pessoas recuperadas (mais 274 do que na segunda-feira), o que corresponde a 58,4% do total de casos confirmados até agora. Estão internadas 513 pessoas (menos 18 do que na segunda-feira) e 71 (menos uma) encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

Dos doentes infectados, 35,7% estão a recuperar no domicílio. Estão internados 1,6%: 0,2% em cuidados intensivos e 1,4% em enfermaria, acrescentou Lacerda Sales.

Actualmente registam-se 11.569 casos de infecção activos em Portugal (depois de subtraído o número de mortes e de recuperados ao total de casos confirmados), menos 67 do que na segunda-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a dominar as novas infecções, mas o Norte continua, em termos absolutos, a ser a mais afectada pela pandemia de covid-19, com 16.697 casos confirmados e 752 mortes. A região de Lisboa e Vale do Tejo (que tem registado, desde 9 de Maio, a maior parte das infecções no país) conta com 9778 casos confirmados e 325 vítimas mortais.

Por concelhos, Lisboa é o que tem mais casos confirmados, com 2206 pessoas infectadas.

Mais de 11 mil pessoas em vigilância em Lisboa e Vale do Tejo

Sobre a situação da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que a notificação de mais de 200 novos casos nas últimas 24 horas “deve-se a alguns factores, entre eles alguns surtos mais ou menos localizados”.

“Na área dos centros de saúde de Almada e Seixal, temos três pequenos focos comunitários que têm identificadas 32 pessoas como positivas”, referiu. Graça Freitas confirmou ainda que o Bairro da Jamaica, no Seixal, é “um dos focos”, onde há 16 casos de infecção. “As autoridades de saúde deste agrupamento têm actuado directamente nos bairros onde se estão a passar estes fenómenos e nos aglomerados familiares destas pessoas”, acrescentou.

Quanto à Azambuja, há 125 pessoas infectadas e “apareceram dois casos novos”, informou a directora-geral da Saúde. No total, estão em vigilância 11.359 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo, onde “está a ser feito um grande esforço para identificar precocemente estes doentes”.

“A situação em Lisboa é complexa, está sob observação, mas também está sob medidas de controlo apertadas. A administração regional de Lisboa e Vale do Tejo e, particularmente, os serviços de saúde pública e os serviços locais de todos os agrupamentos de centros de saúde, têm feito um excelente trabalho, até porque muitas destas pessoas vivem num local e trabalham noutro, portanto a vigilância implica vigiar o local de trabalho e o local de habitação”, destacou.

Mais de 750 mil testes realizados em Portugal

Segundo António Lacerda Sales, Portugal já “ultrapassou a barreira dos 750 mil testes” de diagnóstico à covid-19. Na plataforma Trace COVID estão inseridos 430 mil utentes, “dos quais 14.700 em vigilância activa”, referiu.

Quanto aos lares, a DGS regista 285 casos de instalações com infectados — 11,3% do universo de lares. Lacerda Sales acrescentou que actualmente o registo é de 1760 utentes positivos, dos quais 190 estão internados em unidades hospitalares.

O secretário de Estado da Saúde anunciou ainda que a linha de aconselhamento psicológico recebe, em média, 200 chamadas por dia e que a linha de atendimento para pessoas surdas já recebeu “mais de 70 chamadas”.

Orientação sobre partos será publicada nas próximas horas

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Graça Freitas referiu que está “por muito poucas horas” a publicação da nova orientação sobre o acompanhamento das mulheres nos partos, mas acrescentou que “a última palavra depende sempre de circunstâncias específicas do parto em concreto e da equipa que está a acompanhar o parto”.

Relativamente às crianças infectadas que estão internadas no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, a directora-geral da Saúde explicou que apenas recebe actualizações quando há alguma alteração. “Não recebemos nenhum reporte nas últimas 24 horas, por isso a situação deve ser genericamente igual à de ontem”, afirmou.

Sobre os tratamentos de fertilidade, António Lacerda Sales acrescentou que “nunca estiveram incluídos na suspensão da actividade não covid”.

Ainda não há decisão sobre reabertura das fronteiras

Questionado sobre uma possível reabertura das fronteiras, o secretário de Estado da Saúde afirmou que, para já, “não há qualquer decisão nesta matéria”.

“O Ministério da Administração Interna está a articular com outros países, nomeadamente com Espanha e Itália, a avaliação da abertura de fronteiras. Há também uma articulação mais abrangente no quadro da União Europeia”, disse António Lacerda Sales.

Na segunda-feira, contabilizavam-se em Portugal 1330 mortes em pessoas com covid-19 e 30.788 casos confirmados de infecção. No mesmo dia, a DGS deu conta de um total de 17.822 pessoas recuperadas e 11.636 casos activos no país.

Há quase 515 milhões de casos positivos em todo o mundo, quase 350 mil mortes e dois milhões de recuperados.