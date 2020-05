PSD não quer “criar obstáculos” e deverá viabilizar Orçamento Suplementar

Há “alguma sintonia” entre as ideias do PSD e a estratégia que está a ser desenhada pelo Governo para responder aos desafios económicos da pandemia e isso parece ser suficiente para que a bancada de Rui Rio viabilize o Orçamento Suplementar. A declaração foi feita pelo líder social-democrata, à saída do segundo e último dia de audições aos partidos para a discussão do Programa de Estabilização Económica e Social. E se a restante direita não escondeu algum cepticismo e reserva em relação à estratégia do Governo, Rui Rio tranquilizou o executivo e garantiu que os sociais-democratas não querem “criar obstáculos” ao combate que está a ser travado pelo país.

