Marcelo promulga proibição de festivais com recados ao Governo sobre Festa do Avante!

O Presidente da República promulgou esta terça-feira, ainda que com reservas, a lei que proíbe, até 30 de Setembro, a realização de festivais e espectáculos culturais e artísticos como medida excepcional e temporária de resposta à pandemia de covid-19. As reservas que explicita aplicam-se como uma luva à Festa do Avante!, cuja realização tem sido motivo de polémica dada a sua semelhança a um festival.

