Para manter a distância, na Alemanha celebrou-se o fim do Ramadão num parque de estacionamento

Depois de um Ramadão entre quatro paredes, cerca de 800 muçulmanos de uma mesquita perto de Frankfurt, na Alemanha, puderam celebrar juntos, respeitando as regras de distanciamento social.

O responsável pela mesquita em Wetzlar pediu autorização ao IKEA para usar o parque de estacionamento exterior. Para se juntarem ao Eid al-Fitr, a grande celebração que marca o fim do período de oração e reflexão correspondente ao nono mês do calendário muçulmano, os crentes teriam de usar máscara, trazer o próprio tapete de oração e manter a distância. Os menores de 12 anos tiveram de ficar em casa, respeitando as regras de contenção da Alemanha.

Vídeos do encontro de domingo, 24 de Maio, mostram que, apesar de à entrada a distância não estar a ser cumprida, o grupo se dispôs depois em conformidade com os conselhos das autoridades de saúde para conter a propagação do novo coronavírus.

Com peregrinações proibidas e mesquitas encerradas, o mês sagrado do Islão tornou-se mais solitário e introspectivo sem os habituais encontros nocturnos em comunidade para quebrar o jejum, organizar trabalho comunitário e orar. Em conjunto.