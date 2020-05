Presidenciais

E, de repente, o país parece estar diferente. O desconfinamento proporcionou que o nosso primeiro-ministro declarasse, publicamente, que gostaria que o Presidente da República formalize a sua recandidatura. Considerando que a “geringonça” já se eclipsou, estas afirmações conduzem-nos a uma expectativa interessante e poderão alterar a continuidade do consenso político actual. Efectivamente a vida é composta de mudanças e, na política, essa prática é recorrente. Assim sendo, ficamos expectantes a aguardar as mudanças que possam submergir destas afirmações.

Diamantino Reis, Portimão

Língua

Faço parte das fileiras daqueles que discordam energicamente do “acordo ortográfico”, e leio atentamente os textos a que tenho acesso nomeadamente os do vosso colaborador Nuno Pacheco. Ontem, nas minhas leituras quotidianas, dei com um texto de 1796 escrito por Klostock, traduzido para francês por C. Diez em 1861, em que a língua alemã toma, ela própria a palavra. Reproduzo um fragmente cuja sofrível tradução para português é minha. “Nação que me falas, sofrerás, pois, sempre que um tão grande número dos teus me desfiguram, me dão uma forma que não recebi de ti, que eles me tiram a ousadia do meu impulso, que eles me raptam de mim própria. E bem! Adormece pois na tua negligência culpável! Ou não sou digna de ti. Tal como era antes, em que eu não suportaria mais tempo ser desonrada. Quero que esta dissonância cesse como um eco; quero continuar tal como era.”

Penso que o que se passa no Portugal de 2020 tem grande proximidade com a Alemanha do final do século dezoito.

M. Teresa Pacheco Pereira, Lisboa

Isabel Jonet

Eu ligo a todos os números de telefone promovidos por várias instituições. Nomeadamente as operadoras de televisão, que abrem subscrições para aquisição de bens alimentares para quem tem fome. Se vejo alguém com fome levo-o a uma padaria ou restaurante e pago o que ele pede. Se alguém me bater à porta com fome, dou-lhe sempre de comer. Já quando era criança, durante a Segunda Guerra Mundial, tínhamos os “pobres do costume” que iam à noite a nossa casa depois do jantar por uma sopinha quente e um pão com alguma coisa dentro. Mas nego-me a dar alguma coisa ao Banco Alimentar enquanto Isabel Jonet for presidente. Tudo me soa a falso, ensaiado, enfim artificial.

João Ferreira da Silva

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aviões

Restaurantes, cabeleireiros, talhos, todas as lojas em geral, cinemas, feiras, etc. já têm reduções de lugares para funcionar ou quando abrirem terão de o fazer. A única excepção a estas determinações são, inexplicavelmente, os aviões, uma vez que o nosso governo concordou que a partir de 1 de Junho a redução da ocupação para somente dois terços dos lugares disponíveis deixa de existir. Irracional e incompreensível, mas, acima de tudo, desleal e desonesto para com as outras actividades. A redução é mais que justificada para todos face à covid-19 e por isso não se entende o favorecimento dado às companhias de aviação.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora