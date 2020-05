Trump quer festejar a nomeação com milhares de pessoas em Agosto, com ou sem quarentena

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou a pressão sobre os governadores eleitos pelo Partido Democrata para que reabram os seus estados, mesmo que as autoridades de saúde não aconselhem a fazê-lo. Na mais recente batalha política em ano de eleições, Trump ameaçou tirar à Carolina do Norte a grande reunião que vai confirmá-lo como recandidato à Casa Branca, exigindo a garantia de que milhares de delegados e convidados vão poder juntar-se, em Agosto, num pavilhão de basquetebol na cidade mais populosa do estado.

“Eu amo o Grande Estado da Carolina do Norte, tanto que insisti para que a Convenção Nacional do Partido Republicano se realize em Charlotte no final de Agosto”, disse o Presidente norte-americano. “Mas, infelizmente, o governador democrata, Roy Cooper, ainda está em modo de quarentena e não é capaz de garantir que teremos casa cheia no pavilhão, em Agosto.”

Por isso, continuou Trump, não é possível esperar muito mais tempo por uma resposta do governador, já que a organização implica gastar “milhões de dólares a preparar o pavilhão”.

“Milhares de republicanos estão a fazer planos para viajarem até à linda Carolina do Norte em Agosto, e precisam de saber imediatamente qual é a resposta do governador”, avisou o Presidente norte-americano. “Caso contrário, seremos obrigados, contra a nossa vontade, a encontrar outro sítio para a Convenção do Partido Republicano, com toda a quantidade de postos de trabalho e o desenvolvimento económico que isso traz.”

Tradição em risco

Em Julho de 2016, quando Trump foi confirmado como candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais desse ano, mais de 50 mil pessoas estiveram em Cleveland, no estado do Ohio, durante os quatro dias da convenção, incluindo dez mil manifestantes anti-Trump e 15 mil jornalistas de todo o mundo.

No principal pavilhão da cidade, onde costuma jogar a equipa de basquetebol Cleveland Cavaliers, estiveram, a cada dia, quase cinco mil delegados do Partido Republicano, incluindo os substitutos – para além de milhares de jornalistas e convidados nas bancadas.

As dúvidas sobre a organização da convenção que carimba as candidaturas à Casa Branca também persistem no Partido Democrata, que já adiou a sua reunião de Julho para Agosto por causa da pandemia. A convenção que vai nomear Joe Biden continua a estar marcada para a cidade de Milwaukee, no estado do Michigan, mas é cada vez mais provável que decorra em moldes muito diferentes do que é habitual – ou com muito menos assistência, ou até através da Internet.

Em resposta à pressão do Presidente Trump, o governador da Carolina do Norte disse que as autoridades de saúde do seu estado estão a acompanhar a situação, e enviou um recado à Casa Branca, acusada pelos seus críticos de desvalorizar os alertas dos cientistas: “A Carolina do Norte baseia-se em informação e ciência para proteger a saúde e a segurança do nosso estado”, disse a porta-voz do governador Roy Cooper, Dory MacMillan.

A ameaça de levar a convenção do Partido Republicano para outro estado faz parte de uma batalha política mais abrangente, que já levou o Presidente norte-americano a apelar à “libertação” de estados governados pelo Partido Democrata, como o Michigan, o Minnesota e a Virginia.

Por essa altura, em meados de Abril, dezenas de populares invadiram o Capitólio do Michigan, muitos deles armados, num protesto contra a extensão das medidas de isolamento decretadas pela governadora Gretchen Whitmer – que, tal como o governador da Carolina do Norte e outros governadores do Partido Democrata, têm seguido as orientações das autoridades de saúde federais, administradas pela Casa Branca.

Pesadelo económico

Com quase 100 mil mortes por covid-19 registadas em todo o país, e quase metade dos casos ainda em tratamento em todo o mundo, os Estados Unidos enfrentam também um dos piores cenários económicos por causa da pandemia.

Até à semana passada, quase 39 milhões de pessoas declararam ter perdido os seus postos de trabalho nas últimas semanas, o que atirou a taxa oficial de desemprego para 14,7%, o valor mais elevado desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

E se as piores previsões da Reserva Federal norte-americana se confirmarem, as taxas oficiais de desemprego em Abril e Maio serão de 20% a 25% – mais do dobro do que aconteceu no auge da crise económica e financeira de 2007-2008, e um valor próximo do máximo registado na Grande Depressão de 1933.

Tudo isto num importante ano eleitoral e numa era em que as divisões entre o Partido Republicano e o Partido Democrata atingiram níveis históricos.

De acordo com as sondagens, e ao contrário do que foi a norma em anteriores eleições, o eleitorado do Partido Democrata prefere um candidato capaz de derrotar o Presidente em exercício – neste caso Donald Trump –, a um candidato que defenda os seus principais valores. Do outro lado, no Partido Republicano, uma parte importante do eleitorado olha para o Presidente Trump como o único líder capaz de impedir a decadência total do país.

A perspectiva de que a economia norte-americana não comece a recuperar antes das eleições de Novembro, a tempo de o Presidente Trump salientar os sucessos alcançados no seu primeiro mandato, tem aprofundado ainda mais as divisões no país. E deu origem a uma situação raramente vista nas últimas décadas, com os principais líderes políticos – e os seus familiares e conselheiros mais próximos – a contradizerem os conselhos dos especialistas e cientistas da Casa Branca.

Há pouco mais de uma semana, Eric Trump, um dos filhos do Presidente norte-americano, sugeriu que a pandemia do novo coronavírus é uma conspiração do Partido Democrata para afastar o seu pai da Casa Branca, e disse que a covid-19 “vai desaparecer por magia” após as eleições.

“Eles vão espremer isto todos os dias até ao dia 3 de Novembro”, disse Eric Trump numa entrevista na Fox News, a 16 de Maio. “Depois disso, depois de 3 de Novembro, o coronavírus vai desaparecer por magia, de um momento para o outro, e todos os estados vão ser autorizados a reabrir.”