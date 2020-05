Reino Unido confirma convite a Putin para cimeira sobre vacina para a covid-19

A embaixada do Reino Unido em Moscovo confirmou esta terça-feira ter formalizado um convite do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ao Presidente russo, Vladimir Putin, para participar numa conferência virtual sobre a cooperação internacional para desenvolver uma vacina contra a covid-19.

Num comunicado, a representação diplomática indica que a cimeira global a 4 de Junho, organizada pelo Reino Unido, vai procurar angariar o apoio necessário para a Aliança da Vacina GAVI “continuar o seu trabalho vital e ajudar a garantir que qualquer vacina desenvolvida para a covid-19 esteja disponível no mundo inteiro”.

O convite já tinha sido feito por Johnson quando falou com Putin por telefone a 8 de Maio, a propósito do 75.º aniversário do fim da II Guerra Mundial. O objectivo do evento é mobilizar pelo menos 7,4 mil milhões de dólares (6,74 milhões de euros), para os quais o Reino Unido contribuiu com 330 milhões de libras (371 milhões de euros).

Tanto o Reino Unido como a Rússia têm laboratórios a desenvolver vacinas contra o novo coronavírus com testes clínicos em humanos nas próximas semanas.

Os dois países têm estado quase sem relações devido à suspeita de envolvimento da Rússia no ataque químico em Inglaterra em 2018 contra um antigo agente secreto, Sergei Skripal.