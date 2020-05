Polícia Federal faz buscas em residência de governador do Rio de Janeiro por suspeita de corrupção

A Polícia Federal (PF) brasileira avançou esta terça-feira com mandados de busca e apreensão na residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Em causa está uma investigação sobre a “existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula de gestão do sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro” durante a pandemia de covid-19.

A acção policial, denominada Operação Placebo, levou a cabo 12 mandados de busca e apreensão – dez no Rio de Janeiro e dois em São Paulo – emitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, responsável por ordenar acções contra governadores. Os alvos foram o Palácio das Laranjeiras, a casa de Witzel antes de ser governador e o escritório da sua mulher, a advogada Helena Witzel. As casas do ex-secretário de Saúde Edmar Santos, exonerado na semana passada por Witzel, e do ex-subsecretário Gabriel Neves, preso por suspeitas de fraude no processo de aquisição de material médico, também foram alvo de buscas pelos agentes federais.

A Globo noticiou ainda a chegada de uma equipa da PF ao Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas), a quem foi atribuída a construção dos sete hospitais de campanha durante a pandemia de covid-19. A instituição foi destinatária de mais de 800 mil reais em contratos sem concurso público.

Sem adiantarem pormenores sobre a investigação em curso, as autoridades disseram estar a investigar a “existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula de gestão do sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro” durante a pandemia de covid-19.

A operação aconteceu duas semanas depois de uma outra da PF, denominada Operação Favorito, ramificação da Lava-Jato no Rio de Janeiro. Em causa esteve um esquema de fraudes em contratos de prestação de serviços para unidades de saúde entre o estado e organizações sociais de saúde e visou o empresário Mário Peixoto (entretanto detido) por suspeitas de subornos a políticos, funcionários públicos e ao Tribunal de Contas do Estado para manter contratos com o Estado do Rio de Janeiro.

Witzel tem-se visto cercado por processos judiciais com acusações de corrupção. Tem contra si uma investigação sobre funcionários-fantasmas contratados por indicação de um ex-assessor pessoal e viu o seu nome citado em escutas e depoimentos na Operação Favorito. O empresário Arthur Soares, conhecido como “Rei Arthur” e detido em Outubro de 2019 por suspeita de compra de votos para a eleição do Rio para ser o anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2016, ofereceu-se para denunciar o governador à Procuradoria-Geral da República como “chefe supremo” deste esquema.

O empresário era um dos fornecedores do Governo e tinha a receber 100 milhões de reais, mas, em Julho, o seu irmão, Luiz Soares, foi contactado e informado de que o estado apenas pagaria o valor em dívida se Arthur Soares aceitasse pagar 20% do valor em suborno, diz a revista Veja. Recusou-se e o contrato foi suspenso, sendo mais tarde novamente contactado por André Mourão, secretário estadual da Casa Civil e Governança de Witzel, que lhe voltou a fazer a mesma proposta. Soares aceitou desta vez e entrou num novo contrato de 8,6 milhões de reais para fornecer bens alimentares ao sistema prisional estadual, em troca de pagar 20% desse valor aos elementos do esquema.

As investigações da Operação Favorito decorriam desde Janeiro e a crise pandémica pôs-lhe um travão. No entanto, a suspeita de que a crise sanitária estivesse a ser um momento de lucro para este crime levou as autoridades a avançarem com os mandados de busca e detenção de Mário Peixoto, dono de empresas que terão assinado contratos com o executivo estadual.

“Surgiram provas de que a organização criminosa persiste nas práticas delituosas, inclusive se valendo da situação de calamidade ocasionada pela pandemia do coronavírus, que autoriza contratações emergenciais e sem licitação, para obter contratos milionários de forma ilícita com o poder público”, disse na altura a PF, citada pelo portal G1, da Globo.

Foi no seguimento desta operação e de rumores sobre fraudes que Witzel exonerou o ex-secretário de Saúde Edmar Santos. E, no início de Maio, o ex-subsecretário estadual da Saúde, Gabriell Neves, e mais três pessoas foram detidas pela PF por suspeitas de terem recebido subornos na compra de material médico para pacientes de covid-19. Mas as detenções não terão sido suficientes para terminar com o esquema.

O governador do Rio de Janeiro foi eleito depois de uma campanha com um duro discurso contra a corrupção e foi aliado do Presidente Jair Bolsonaro, até entrar em choque com ele por causa da gestão da crise sanitária. A narrativa eleitoral de Witzel foi usada num estado que teve cinco ex-governadores presos, relembra a Folha de São Paulo.

A operação aconteceu um dia depois de o novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Tácio Muzzi, ser nomeado, depois da polémica sobre a exigência de Bolsonaro ao seu antigo ministro da Justiça, Sergio Moro, para substituir o antecessor. O chefe de Estado está a ser investigado sobre se interferiu na hierarquia da Polícia Federal.

Além disso, a deputada federal Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro, avisou, numa entrevista à Rádio Gaúcha, na segunda-feira, que governadores seriam alvo de investigações no futuro próximo. “A gente já teve algumas operações da PF que estavam na agulha para sair, mas não saíam. A gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar ‘covidão’ ou não sei qual vai ser o nome que eles vão dar. Mas já tem alguns governadores sendo investigados pela PF”, disse a deputada federal.