Covid-19: Câmara de Lisboa com dois casos “activos” entre os 11 infectados até hoje

A Câmara Municipal de Lisboa apenas registou até agora 11 trabalhadores infectados pelo novo coronavírus, nove dos quais já se encontram recuperados, disse nesta terça-feira o vice-presidente da autarquia, João Paulo Saraiva.

Segundo o mapa de pessoal da Câmara de Lisboa disponível no site da autarquia, o município tem mais de sete mil trabalhadores.

Durante a reunião da Assembleia Municipal de Lisboa realizada esta tarde por videoconferência, o vice-presidente da autarquia adiantou que, desde o início da pandemia, apenas foram registados onze casos positivos de covid-19 entre os trabalhadores do município, com um “pico” de casos activos entre 08 e 24 de Abril.

Desses, apenas dois continuam “activos”, tendo os restantes nove já recuperado.

Ainda segundo João Paulo Saraiva, aos nove trabalhadores municipais infectados, somam-se mais três na Carris.

“A situação continua completamente controlada”, assinalou, considerando que a autarquia apresenta “números muito bons no contexto nacional, que espelham a forma profissional e atenta como todos os trabalhadores têm desempenhado as suas funções, protegendo-se a si e aos outros”, sem deixar de desempenhar as suas funções, em alguns casos presencialmente.

Contudo, acrescentou, há que continuar com a mesma atenção, pois “o processo ainda não acabou”.

“De qualquer forma, quero deixar uma palavra de apreço pela postura e pela forma como nos temos comportado como organização”, salientou.

O vice-presidente da Câmara de Lisboa enumerou ainda algumas das medidas que a autarquia tem tomado devido à pandemia de covid-19, nomeadamente “adaptações em zonas de toque e passagem nos edifícios municipais”, a colocação de acrílico em serviços onde é difícil manter as distâncias no atendimento e a “limpeza qualificada” em alguns locais, entre outras medidas.