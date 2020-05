Dinamarca permitirá que casais transfronteiriços se reencontrem

A Dinamarca diminuiu o controlo na fronteira com outros países nórdicos e com a Alemanha nesta segunda-feira, permitindo que casais transfronteiriços separados pelo bloqueio do coronavírus se reencontrem. Mas só se puderem provar que estão num relacionamento há pelo menos seis meses.

"Se uma pessoa disser que está num relacionamento e o declarar por escrito, basta”, declarou Nick Haekkerup, ministro da Justiça, à emissora local TV2, citado pela Reuters.O governo anunciou que dentro de alguns dias, as pessoas só têm de fazer o pedido por escrito para que lhes seja concedida a passagem. Porém, por enquanto, os casais têm de mostrar mensagens de texto compartilhadas, fotos ou informações pessoais sobre o parceiro, informou a polícia dinamarquesa.

Esta decisão já provocou protestos pois põem em causa a privacidade, por isso, a decisão apressada anunciada pelo governante. “As pessoas podem levar uma fotografia ou uma carta de amor”, acrescentou Allan Dalager Clausen, da polícia dinamarquesa, à rádio DR. “Sei que são coisas muito íntimas, mas a decisão de deixar entrar outra pessoa no país depende, em última análise, do julgamento de cada agente da polícia”, sublinhou.

Embora seja uma boa notícia para os casais separados, a medida destaca algumas das questões que os legisladores e autoridades de todo o mundo enfrentam à medida que reabrem gradualmente as fronteiras dos seus países.

A Dinamarca fechou as fronteiras para não-cidadãos em 14 de Março para conter a propagação do novo coronavírus, o que significa que apenas pessoas com um objectivo claro poderiam entrar no país. Desde então, casais de idosos são vistos na fronteira dinamarquesa-alemã bebendo café, cada um do seu lado da fronteira e de mãos dadas sobre as barreiras para manter contacto.