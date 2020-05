Aos 98 anos, Betty White diz que a pandemia é “a maneira da mãe natureza nos dizer para abrandarmos”

“A mensagem da Betty para o mundo é para abrandar e desfrutar o que se tem: família, amigos, os seus animais de estimação”, disse um porta-voz da actriz à revista tablóide britânica Closer.

Betty White, que se celebrizou pela sua participação na premiada sitcom Sarilhos Com Elas, que reunia ainda Beatrice Arthur (da série Maude), Rue McClanahan e Estelle Getty, tem estado em isolamento desde o início do surto de covid-19, mas o seu porta-voz sublinha que a actriz não está assustada: “Ela diz que a pandemia é grave, mas que já passámos por pior.” “É a maneira da mãe natureza nos dizer para abrandarmos”, conclui.

A actriz informou a revista ser “abençoada com uma óptima saúde”, continuando a saborear o seu Vodka Martini, a manter-se actualizada com a leitura de jornais e revistas e a exercitar o cérebro com as suas palavras cruzadas. “Ela possui literalmente milhares de livros de palavras cruzadas e está constantemente a fazê-los para manter a sua mente activa”, explicou o actor Tom Sullivan, amigo de Betty, com quem assinou um livro sobre o seu cão-guia Dinah. “É muito importante para ela”, explicou.

Já o físico é trabalhado no jardim, onde a actriz se dedica também à fauna que nele habita. “Betty tem um belo quintal e conta com a visita de vários animais selvagens”, contou o seu porta-voz ao programa Today, da NBC.

Nascida a 17 de Janeiro de 1922, Betty White é uma das actrizes norte-americanas com a mais longa carreira em televisão, tendo sido pioneira neste formato. E a idade não tem impedido Betty de continuar a trabalhar. Por entre aparições especiais, nomeadamente no conceituado Saturday Night Live, ainda há poucos anos foi uma das estrelas da série cómica Hot in Cleveland, gravada entre 2005 e 2010, que em Portugal pôde ser vista com o nome Póquer de Rainhas no AXN White.

Com direito a uma estrela no Passeio da Fama, em Los Angeles, a actriz soma quatro Globos de Ouro e cinco Emmys, além de ter sido homenageada com um BAFTA de carreira, em 2010.