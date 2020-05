O terraço da Pollux reabre: “distanciamento social com vista sobre Lisboa”

A abertura do renovado espaço da Pollux, a grande e clássica loja de artigos de casa e decoração (e etc.) na Baixa de Lisboa foi em Março, mas, obviamente, a pandemia impôs um intervalo ao projecto. Agora sim, tudo pronto para a nova vida do topo da Pollux, por muitos anos uma varanda simples e um segredo bem guardado para clientes e alguns visitantes mais bem informados.

Rebaptizado Terraço Editoral, apresenta-se por estes dias como “restaurante-bar que tem como objectivo promover a gastronomia e a vinicultura portuguesa” no último piso deste centro comercial clássico de uma marca só.

Foto Terraço Editorial - Pollux, Baixa de Lisboa DR

São 150m2, onde, garante-se, poderemos juntar as boas vistas sobre a Baixa de Lisboa “convivendo com o distanciamento social e a segurança pedidos nesta altura”, resume a empresa.

“No restaurante, o menu acompanha o vinho, apostando nos pequenos produtores e tirando partido da qualidade do que é nacional”, promete-se.

Terraço Editorial - Pollux, Baixa de Lisboa DR Terraço Editorial - Pollux, Baixa de Lisboa DR Fotogaleria DR

À frente do Terraço, Rui Rebelo, chef e responsável pelos restaurantes Oficina do Duque e Oficina Craft Snackery, e Rodrigo Soares, produtor do Vale do Douro, “coleccionador e wine expert”. A união pretende “criar uma biblioteca vitivinícola contemporânea”.

A carta inclui “cerca de 190 vinhos” para harmonizar com pratos e petiscos: os exemplos são pastel de abóbora assada com funcho, croquetes de lula e tinta de choco, ou sarrajão braseado com legumes grelhados.

Informações: aberto a partir de 26 de Maio, no edifício da Pollux (Rua dos Fanqueiros, 276, Baixa de Lisboa,) das 12h às 19h.