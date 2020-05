Castelo de Palmela reabre portas

Depois do confinamento, o Castelo de Palmela volta à praça pública, pronto a receber visitantes. Na cartilha de regras a cumprir para poder visitar o monumento, está o uso obrigatório de máscara para a entrada nos espaços fechados, o limite de visitas e o cumprimento das devidas distâncias de segurança.

A fortificação situada entre os estuários dos rios Tejo e Sado, que serviu de casa à Ordem de Santiago entre 1443 e 1834, tem o carimbo de Monumento Nacional desde 1910.

Integra o Museu Municipal, do qual fazem parte o Espaço Arqueológico, o Espaço de Transmissões Militares e a Reserva Visitável de escultura de São Tiago, a Igreja de Santiago, as ruínas da Igreja de Santa Maria e a Pousada Histórica de Palmela, além do Posto de Turismo, da esplanada e do comércio de artesanato e produtos regionais.

A reabertura dos espaços visitáveis acompanha o horário de Verão, a manter até ao final de Outubro: o museu está aberto de terça a domingo, das 10h às 18h (excepto feriados); a Igreja de Santiago pode ser visitada nos mesmos dias, entre as 10h e as 20h. Ambos os espaços encerram para almoço, das 12h30 às 14h.