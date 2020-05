“TAP está a tentar impor um confinamento ao Porto e ao Norte”, acusa Rui Moreira

A companhia aérea TAP anunciou esta segunda-feira o seu plano de retoma de parte da operação e deixou autarcas do Norte em reboliço ao admitir fazer alterações nas rotas e anunciar 27 voos semanais até ao fim de Junho e 247 no seguinte, a maioria a partir de Lisboa. Rui Moreira nunca poupou nas palavras para falar da TAP e repetiu a fórmula esta terça-feira, numa conferência de imprensa onde se juntaram representantes de vários municípios e Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Acusando a companhia de estar a “tentar impor um confinamento ao Porto e ao Norte”, Rui Moreira apelou a um equilíbrio por parte do Governo na hora de financiar a TAP.

Faz sentido injectar dinheiro na companhia aérea portuguesa? Depende, argumentou o presidente da Câmara do Porto: “Essa ajuda deve apenas compensar a TAP por aquilo que não pode fazer neste tempo [de pandemia], mas na confiança de que amanhã faça tudo o que fazia antes. Se não, a ajuda do Estado não é para resolver o problema da pandemia, é para resolver os problemas históricos da TAP.”

O autarca – que há quatro anos escreveu o livro TAP – Caixa Negra, sobre os “bastidores da ‘guerra séria’ entre a TAP e o Porto” – acusou a companhia de preservar um “carácter colonial” e, como fez no passado, querer abandonar o aeroporto da cidade. “Na altura em que o país mais precisa, a TAP abandona o país. Estar só em Lisboa representa, de facto, abandonar o país.”

Essa movimentação, disse Rui Moreira, seria “aceitável” caso fosse uma companhia privada. Mas neste caso não: “A TAP não é nem carne nem peixe: é uma empresa privada quando quer tomar decisões; e é uma empresa pública quando quer que os portugueses paguem os seus vícios.”

Pedindo um tratamento estatal igual aos dados às restantes empresas, Rui Moreira ultimou o Governo a decidir: “Ou é uma empresa privada que não serve o país e tem de encontrar meios de mobilizar financiamento como quiser, ou é participada pelo Governo e tem de ser tomada como activo estratégico nacional.” Caso o apoio seja para “uma empresa de carácter regional”, o autarca tem uma sugestão: “Incorporem a TAP na Carris e façam o que quiserem. Mas não façam de nós tolos.”

Sublinhando não ter um “conceito ideológico” sobre o carácter público ou privado da companhia aérea, Moreira reclamou uma definição: “O que não pode ser é uma empresa que é paga por nós para decidir como quer e ainda por cima decidir mal. Ao querer ser as duas coisas, é aquilo que é hoje, que é nada. A TAP hoje, para o interesse nacional, é zero.”

"Um insulto à região"

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, acusa a TAP de “discriminar” o Norte de Portugal e fala mesmo num “insulto” à região que “mais contribuiu para a economia do país”. Em declarações à agência Lusa, o socialista apelou a António Costa para “pôr ordem” na companhia aérea: “A actual administração da TAP está a ceder a interesses económicos e a suportar os outros negócios que os accionistas têm na região da Lisboa”.

O pedido do autarca de Valongo, José Manuel Ribeiro, foi no mesmo sentido. A actual administração, disse, “está a tratar o aeroporto do Porto como um mero apeadeiro” e isso é “inadmissível”. O também socialista fala, num comunicado, numa “tremenda injustiça” que contribui para o “aprofundamento das assimetrias regionais”.

É um “erro clamoroso”, aponta o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, admitindo uma “profunda preocupação” com as alterações previstas. “O Aeroporto Francisco Sá Carneiro é uma porta de entrada no norte da Península Ibérica, com um impacto muitíssimo relevante na actividade turística e económica da Área Metropolitana do Porto, mas também da Galiza, do Interior Norte, do Douro, do Eixo Atlântico, enfim, de um território muito vasto”, aponta em comunicado.

Sindicato também reclama: é “um duro golpe”

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto (STTAMP) classificou de “irrisória” a percentagem de voos da TAP com origem no aeroporto do Porto. É “um duro golpe” na economia da região, aponta em comunicado. Pedindo a municípios, empresas e outros agentes da região para se unirem, o sindicato acusa a TAP de continuar a “olhar para o país com os mesmos tiques de centralismo” de outras instituições.

“É incompreensível que um país que nos últimos anos tem tido no turismo uma das mais importantes componentes da sua balança comercial concentre de uma forma inqualificável a operação aeroportuária na região de Lisboa, fustigando uma vez mais a economia da região Norte, mantendo a linha do centralismo bafiento que a história de Portugal desde há muito regista”, escreve.