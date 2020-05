Regresso da Easyjet à Madeira após 1 de Julho só “dependerá da procura”

A recuperação dos voos operados entre Lisboa e o Funchal pela Easyjet vai ficar apenas dependente da procura por parte dos passageiros a partir do dia 1 de Julho. De acordo com a transportadora aérea, até aqui havia dois impedimentos: a limitação da ocupação dos aviões a 2/3 e a quarentena de 14 dias imposta pelo governo regional a quem chega ao arquipélago.

No primeiro caso, o Ministério das Infra-estruturas já afirmou que a limitação acaba no dia 1 de Junho, harmonizando as regras com a realidade europeia. No segundo caso, o governo regional anunciou, citado pela Lusa, que a partir de 1 de Julho a quarentena vai ser substituída pela apresentação de um teste negativo à covid-19 (teste PCR), realizado 72 horas prévias ao desembarque, ou, em alternativa, pela realização de um teste à chegada (pago pelo passageiro).

“Com essas restrições eliminadas, podemos avaliar um possível retorno das operações apenas com base na procura” e “considerar o retorno das operações domésticas para a Madeira” afirmou ao PÚBLICO o director-geral da Easyjet Portugal, José Lopes.

A retoma, destaca o gestor, “será longa e difícil”. “Infelizmente os primeiros voos a operar serão poucos, não teremos um regresso a normalidade no curto ou médio prazo”, diz, adiantando que é necessário “manter o layoff, seja o temporário ou outro”.

Esta semana, a empresa anunciou que ia retomar alguns voos a partir de 15 de Junho, a maior parte dos quais no Reino Unido e em França, mas a estratégia envolve também Portugal, com o regresso da ligação Genebra-Porto (seis vezes por semana) e Genebra-Lisboa (uma vez por semana).

A escolha por esta rota, explica a Easyjet, tem a ver como tráfego ligado à comunidade portuguesa emigrada. “Somos líderes neste segmento em Portugal e queremos continuar assim”, diz a empresa, recordando que muitos portugueses não puderam deslocar-se na Páscoa. “Este é um tráfego emocionalmente ligado a Portugal que queremos estimular”, acrescenta a transportadora.

Em relação aos voos internacionais, diz José Lopes, é preciso avaliar, além da procura, “as restrições existentes em outros países, ou seja, a quarentena em vários países europeus ou a proibição de voar para Espanha e Itália”. O caso mais recente é o do Reino Unido, que passou agora a impor também uma quarentena obrigatória, algo que se estima que tenha impacto negativo ao nível dos passageiros.

Sector a recuperar

O passo dado pela Easyjet junta-se aos de outras companhias aéreas, como a TAP, a Lufthansa, Ryanair e Air France-KLM, que têm recuperado parte dos voos que se verificavam antes do surto da covid-19.

Ao longo deste mês e à medida que foram levantadas algumas das restrições impostas às companhias aéreas, a TAP foi adicionando voos, nomeadamente para Londres e Paris, entre Porto e Lisboa, dois voos por semana para São Paulo e um voo semanal para o Rio de Janeiro, sendo que, com isso, a operação da TAP no final do mês de Maio será de 18 voos por semana.

A partir de Junho, em Portugal, as ligações da TAP entre Lisboa e a Madeira passarão a ser diárias. A companhia aérea planeia voltar a operar mais voos intercontinentais, incluindo dois por semana para Nova Iorque (Newark), um para Luanda, a partir de dia 15, e outro para Maputo. No final de Junho a TAP contará com 27 voos semanais.

Este domingo, uma fonte oficial da Lufthansa afirmou à Reuters que a rota Frankfurt-Faro é uma das 20 que serão retomadas a partir de meados de Junho. Neste momento, a empresa está a voar para Lisboa e para o Porto.

No caso do aeroporto de Faro, que está sem voos regulares, situação que deverá mudar no mês que vem.

Na quarta-feira passada, foi a vez da Air France anunciar que os voos Paris-Lisboa iam voltar a ser diários a partir do dia 6 de Junho, e que a rota Paris-Porto ia ser recuperada também a partir dessa data (primeiro com três voos semanais, passando depois a diários a partir de 18 de Junho).

Há, no entanto, novas regras, como o uso de máscara a tapar a boca e o nariz nos aeroportos e dentro dos aviões (e medição de temperatura corporal em alguns casos), além de uma maior dinamização de todos os processos possam ser feitos online e sem envolver contactos pessoais.