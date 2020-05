Portugal com terceira maior taxa de emprego nos transportes aéreos

Portugal tem a terceira maior taxa de pessoas empregadas no sector dos transportes aéreos (0,4%), um dos mais atingidos pelas consequências económicas da pandemia da covid-19, segundo dados do Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, entre os Estados-membros da União Europeia (UE), o Luxemburgo apresentava, em 2019, a maior taxa de trabalhadores no sector dos transportes aéreos (1% do emprego total), seguindo-se Malta (0,5%), Portugal, Holanda e Irlanda (0,4% cada).

Na UE, no ano passado, trabalhavam no sector dos transportes aéreos um total de 408 mil pessoas com idades entre os 20 e os 64 anos, uma subida de 11% face a 2018, representando 0,2% do emprego total no conjunto dos 27 Estados-membros.

O sector dos transportes aéreos é um dos mais afectados pela pandemia da covid-19, com a esmagadora maioria dos voos suspensos e companhias a lutarem pela sobrevivência, tendo já havido despedimentos e colocação de trabalhadores em regime de layoff.

​A TAP recorreu, em 2 de Abril, ao programa de layoff simplificado, mas o conselho de administração da companhia nacional já decidiu voltar a prolongar o período de suspensão do trabalho até final de Junho, justificando com as restrições à mobilidade e a operação reduzida prevista para o próximo mês.

​A TAP publicou na segunda-feira o seu plano de voo para os próximos dois meses que implica 27 ligações semanais em Junho e 247 em Julho, sendo a maioria de Lisboa. O número de voos estimados para Julho representa apenas um valor de perto de 19% da sua operação normal da TAP.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 344 mil mortos e infectou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.