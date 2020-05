Morreu Stanley Ho, magnata do jogo de Macau

Stanley Ho, que construiu um império do jogo em Macau e se tornou num dos homens mais ricos da Ásia, morreu esta terça-feira, aos 98 anos, avança a televisão estatal chinesa, CCTV.

O empresário geria uma das empresas de jogo mais lucrativas do mundo: a SJM Holdings, avaliada em 6 mil milhões de dólares, escreve a Reuters. Estima-se que a sua fortuna pessoal se cifre em 6,4 mil milhões de dólares (ou 5,9 mil milhões de euros), de acordo a informação disponível em 2018, ano em que se reformou, escreve o South China Morning Post.

O “padrinho”, como era conhecido, detinha ainda a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau a título privado, que gere 19 casinos em todo o mundo, incluindo o Grand Lisboa, um dos mais conhecidos em Macau, e o Casino de Lisboa, o do Estoril e o da Póvoa e ainda os hotéis Sintra e Fortaleza do Guincho.

A Sociedade de Turismo e Diversões de Macau foi a única autorizada a gerir casinos naquela região durante quase quarenta anos. Nos seus melhores anos, o império de Ho chegou a representar metade das receitas (pagas em impostos) do Governo de Macau. O feito valeu-lhe uma avenida com o seu nome: foi o primeiro macaense a conseguir isso em vida.

O monopólio acabou em 2002, quando o Governo de Macau começou a autorizar outros operadores — os norte-americanos fizeram-lhe concorrência, mas estavam longe de lhe roubar a hegemonia.

Nascido a 25 de Novembro de 1921 em Hong Kong, Stanley Ho fugiu à ocupação japonesa para se radicar na então portuguesa Macau, onde fez fortuna ao lado da mulher macaense, oriunda de uma das mais influentes famílias da altura.

Stanley Ho viria a deixar o seu “cunho” na transformação do território – desde a dragagem dos canais de navegação – uma das imposições do próprio contrato de concessão de jogos – à construção do Centro Cultural de Macau, do Aeroporto Internacional ou à constituição da companhia aérea Air Macau.

“É uma grande perda para Hong Kong”, disse Stewart Leung Chi-kin, presidente do conselho de administração da Associação de Promotores Imobiliários (Reda), que reúne vários dos magnatas da área em Hong Kong. Ho ocupou o lugar da presidência do conselho de administração da Reda durante 20 anos, até 2011. “Ho contribuiu muito para a industria do imobiliário durante o seu mandato na Reda. Nunca recuou, mesmo quando enfrentou pressão pelo Governo. Ele pôs sempre Hong Kong como a sua principal prioridade”.

Reformado em 2018, Stanley Ho tinha quatro famílias e pelo menos 17 filhos. A primeira, a macaense Clementina Leitão, única com quem de facto casou, já morreu. Robert, um dos filhos dessa relação, também.

Em 2012 foi obrigado a restruturar o negócio, devido a uma batalha legal dentro da sua família por “apropriação fraudulenta”. A sua terceira mulher, Ina Chan, e por Pansy, Daisy, Maisy, Lawrance e Josie, os cinco filhos da relação com a segunda companheira, Lucina Ho, tomaram o controlo da Lanceford, a empresa familiar através da qual o magnata geria a sua fortuna sem o seu consentimento. Ho tinha 100% das acções, mas, em 2011, ficou apenas com 0,02%. O restante passou para as mãos dos seus herdeiros.