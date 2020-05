Rolão Preto voltou para conseguir o pódio falhado em 2005

Em Portugal, à carreira do Rennes é normal a associação imediata de nomes conhecidos como os dos ex-“leões” Salin e Raphinha. Num olhar mais minucioso, é possível ainda encontrar a marca do treinador romeno Laszlo Bölöni e do “fiel escudeiro” Rolão Preto, que embarcaram para a Bretanha depois de passagem por Alvalade, onde conquistaram o último título de campeão do Sporting (2001/02). Ao serviço do Rennes, Bölöni e Rolão Preto estiveram perto de alcançar o pódio em 2004/05, ano em que igualaram a melhor classificação do clube (4.º).

Continuar a ler