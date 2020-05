Novo golo de André Silva, novo jogo sem vencer do Eintracht

André Silva marcou nesta terça-feira o primeiro golo do Eintracht, que apenas nos últimos dez minutos evitou a sexta derrota consecutiva na Bundesliga. O clube de Frankfurt esteve a perder em casa frente ao Friburgo, por 3-1, mas garantiu um empate (3-3) na parte final.

Após o triunfo do Bayern em Dortmund, por 1-0, a 28.ª jornada da principal divisão do futebol alemão prosseguiu com mais três jogos, que serviram para confirmar o mau momento do Eintracht Frankfurt.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O rival do V. Guimarães esta época na Liga Europa, que não vence na Bundesliga desde a 21.ª jornada, esteve a perder por 1-3 em casa frente ao Friburgo – com um desvio oportuno de cabeça, André Silva marcou pela segunda vez em três jogos aos 35’ -, mas apenas nos últimos minutos o Eintracht conseguiu chegar ao empate (3-3), evitando a sexta derrota consecutiva na prova.

Em Leverkusen, o Wolfsburgo conquistou uma surpreendente goleada. Os forasteiros colocaram-se em vantagem no final da primeira parte, dilatando a diferença nos últimos 45 minutos até ao 4-1 final.

O Borussia Mönchengladbach, que tinha a oportunidade de ficar a apenas um ponto do segundo lugar, não conseguiu melhor do que um empate a zero na casa do aflito Werder Bremen.