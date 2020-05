Arte de Joshua Kimmich deixa Bayern perto do octacampeonato

A seis jornadas do final da Bundesliga, o Bayern Munique está a um pequeno passo de garantir pela oitava vez consecutiva a conquista do título alemão. Nesta terça-feira, num imponente, mas despido Westfalenstadion, o Borussia Dortmund até entrou melhor, mas o Bayern foi mais forte e justificou a vitória. Joshua Kimmich, com um pormenor de classe no final da primeira parte, fez o golo que coloca os bávaros com sete pontos de vantagem sobre a concorrência.

O 125.º duelo entre Borussia Dortmund e Bayern Munique colocava a equipa de Raphael Guerreiro sob pressão e nos primeiros minutos o domínio foi da formação comandada pelo suíço Lucien Favre. Com o mesmo “onze” que tinha vencido em Wolfsburgo, o Dortmund entrou bem e, logo aos 30 segundos, Boateng evitou em cima da linha de golo que Erling Haaland inaugurasse o marcador.

Com mais bola nas duas primeiras dezenas de minutos, o Borussia foi perdendo gás com o decorrer da primeira parte e o Bayern, depois de ameaças de Coman e Gnabry, desfez o nulo. Aos 43’, após alguns ressaltos à entrada da área, a bola ficou à mercê de Kimmich e o internacional alemão, com um chapéu de perfeito, colocou a bola por cima de Burki e fez o golo que decidiu a partida.

Após o intervalo, Favre apostou em Can e Sancho, mas o jogo já estava amarrado pelo Bayern. Apesar de ter colocado alguma pressão no rival, o Borussia ficou-se apenas por algumas ameaças de Haaland e Guerreiro, mas não evitou a primeira derrota no seu estádio nesta época na Bundesliga.

Com o triunfo, o Bayern passa a ter sete pontos de vantagem sobre o Dortmund, que pode ser alcançado nesta ronda pelo RB Leipzig, e dificilmente deixará de reforçar a sua supremacia na Bundesliga e festejar o octacampeonato.