Liberdades sem fronteiras numa conferência musical

A partir do percurso da artista e investigadora canadiana Jilliene Sellner, que tem reunido intérpretes do Médio Oriente para performances em rede ao vivo na Internet, e no contexto de confinamento global que experienciamos, faz-se uma reflexão com a compositora turca Zeynep Ayşe Hatipoğlu sobre “as diferenças que persistem no acesso à liberdade de circulação e de expressão em geografias bem próximas da Europa”.

O projecto Heya “procura criar pontes entre mulheres que criam sons, ruídos, gravações de campo, música experimental e música electrónica e uma audiência global”, recorrendo a formatos menos convencionais (como a plataforma Zoom, a aplicação LiveShout e o mapa sonoro da Locus Sonus) para chegar a uma colaboração horizontal e igualitária, dando a conhecer o trabalho de artistas do Cairo, Teerão, Istambul ou Beirute e permitindo que toquem juntas, remotamente.

O encontro está marcado para esta terça, dia 26, às 11h, em directo no Facebook e no site do Teatro do Bairro Alto.