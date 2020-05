Em Guimarães, é tempo de entrar e sentir

Depois das semanas de reclusão por conta da pandemia, pautadas pelo reforço da programação online para encurtar as distâncias e abrir o apetite às visitas presenciais, os três equipamentos vimaranenses voltaram a abrir portas ao público nesta terça-feira.

Conforme a nota de imprensa, o convite é agora para “entrar, viajar, inspirar(-se), sentir”, tudo em conformidade com as normas de segurança aplicadas nas visitas a estes espaços: uso obrigatório de máscara, higienização das mãos à entrada, distanciamento de segurança, circulação pela direita e, na Casa da Memória, dada a dimensão interactiva da exposição, a utilização de luvas.

O ciclo expositivo agora reaberto integra Caos e Ritmo#1, com curadoria de Nuno Faria, “uma visão crítica sobre o processo de criação num mundo em autodestruição” (no Centro Internacional das Artes José de Guimarães​); a mostra permanente Território e Comunidade, sobre “as várias perspectivas da memória de um lugar” (na Casa da Memória​); e Transmissão - Obras 2001-2017, que reúne fotografias de Patrícia Almeida (no Palácio Vila Flor).

Podem ser visitadas das 10h às 13h e das 15h às 19h, de terça a domingo (no caso do palácio, de terça a sábado).

A acompanhar a reabertura, há um mimo de boas-vindas para os visitantes: até 30 de Junho, as entradas são gratuitas.