Covid-19: Mais de uma centena de filmes no festival de YouTube We Are One

Mais de cem filmes, seleccionados por 21 dos mais importantes festivais de cinema do mundo, vão ser exibidos entre esta sexta-feira e o dia 7 de Junho de forma gratuita no YouTube, como parte do festival We Are One.

De acordo com a programação anunciada esta terça-feira, entre os filmes seleccionados estão, por exemplo, o filme colectivo As Pontes de Sarajevo, que conta com a participação da realizadora Teresa Villaverde, bem como de Jean-Luc Godard, o documentário cabo-verdiano Kmêdeus, de Nuno Miranda, e a curta Occidente, da autora brasileira Ana Vaz.

Mesmo que não substitua as grandes estreias dos festivais que foram cancelados ou adiados, o We Are One tem documentários, curtas, médias e longas de ficção, algumas estreias, realidade virtual e várias conversas, nomeadamente a que juntou em 2019 no Festival de Tribeca os realizadores Francis Ford Coppola e Steven Soderbergh, uma conversa com o mexicano Guillermo del Toro acolhida em 2018 no festival de cinema de Marraquexe, ou Albert Serra a falar com John Waters no ano passado em Locarno. Nem todas são gravações antigas agora recuperadas: no dia 1, segunda-feira, há, por exemplo, uma conversa entre Diego Luna e Estrella Araiza, directora-geral do festival de Guadalajara, sobre o impacto da pandemia na indústria cinematográfica.

No primeiro dia, sexta, há Electric Swan, média metragem da grega Konstantina Kotzamani, Crazy World, de IGG Nabwana, um filme de muito baixo orçamento saído de Wakaliwood, um estúdio em Wakaliga, uma favela de Kampala, a capital do Uganda, bem como Rudeboy: The Story of Trojan Records, documentário de Nicolas Jack Davies sobre a Trojan, mítica editora britânica de ska e reggae dos anos 1960 e 70, com depoimentos de Lee “Scratch” Perry ou Marcia Griffiths.

O festival é uma iniciativa conjunta do YouTube do festival de Tribeca, de Nova Iorque. É feito em parceria com 21 festivais de cinema de todo o mundo, entre os quais os de Cannes, Annecy, Guadalajara, Sydney, Toronto, Sundance, Roterdão, Veneza, Locarno, Karlovy Vary, Sarajevo, San Sebastián, Macau, Londres, Mumbai, Nova Iorque e Tóquio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O festival acontece num contexto de pandemia da covid-19, que afectou, de forma global, a actividade da indústria cinematográfica, na produção, na distribuição, no mercado de negócios e na exibição, com o encerramento de todas as salas de cinema e adiamento de vários festivais.

Embora o festival seja de acesso gratuito, a organização apela aos espectadores a fazerem donativos para várias organizações internacionais que têm lidado com a pandemia da covid-19, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde e os Médicos Sem Fronteiras.

O festival terminará a 7 de Junho. O programa completo pode ser consultado no site oficial.