Carta aberta põe em causa restauro dos Painéis de São Vicente. Museu desvaloriza críticas

Quando o Museu Nacional de Arte Antiga decidiu avançar para o restauro dos Painéis de São Vicente (c. 1470), de Nuno Gonçalves, depois de o preparar durante mais de dois anos, já contava com vozes críticas. Os seus conservadores estão habituados a que quaisquer projectos que envolvam a mais importante pintura portuguesa do século XV suscitem debate e, muitas vezes, até posições extremadas. O que talvez não esperassem é que essas críticas surgissem mesmo antes de os técnicos terem oportunidade de fazer qualquer intervenção na obra.

Continuar a ler