Os Estados Unidos são o país com mais casos de infecção e anunciaram que vão proibir a entrada de cidadãos estrangeiros que tenham estado no Brasil nos últimos 14 dias. O estado de Nova Iorque tem mais mortes do que Espanha. Pelo mundo, há 5,4 milhões que foram infectadas desde o início da pandemia, havendo 345 mil mortes e 2,1 milhões recuperados.