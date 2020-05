Autoridade Nacional Marítima faz avaliação positiva em fim-de-semana com 2309 acções de recomendação

As equipas da Autoridade Nacional Marítima (ANM), que contaram com centenas de operacionais, para vigiar as praias no último fim-de-semana efectuaram 2309 acções de recomendação a pessoas individuais ou que estavam em grupo.

Segundo o comandante da ANM, Fernando Pereira da Fonseca, estas acções estiveram mais relacionadas com o facto de terem sido detectadas algumas situações pontuais em que os banhistas, mais jovens, estavam a fazer jogos em grupo, como por exemplo voleibol. Recorde-se que as novas regras de utilização das praias, devido à covid-19 não permitem jogos de bola e raquetes.

Fernando Pereira da Fonseca realça, no entanto, que, na generalidade, as pessoas cumpriram as regras do distanciamento e que o balanço é positivo.

O comandante da ANM salientou ainda o facto desta acção se inserir “numa atitude de prevenção e de sensibilização” e não de “caça à coima”. “Seria para situações graves e isso não ocorreu”, explicou, sublinhando que esta vigilância ocorreu sobretudo nas praias habitualmente mais frequentadas e nas que têm difícil acesso, mas que também são muito procuradas.

De acordo com Fernando Pereira da Fonseca, as equipas da ANM percorreram 4524 quilómetros de praia. “Isto significa que as equipas passaram, ao longo do dia, mais do que uma vez nas mesmas praias”, explicou, acrescentando que, no mar as equipas fizeram cerca de 735 quilómetros.

A época balnear só abre a seis de Junho, mas devido às altas temperaturas que se têm feito sentir, a ANM já está a efectuar acções de prevenção.

Assim, e no âmbito do Projecto Seawatch, que promove a segurança nas praias não vigiadas, a ANM vai receber 30 viaturas novas. Fernando Pereira da Fonseca adiantou que as novas viaturas são esperadas a 30 de Maio e que vão permitir fazer a vigilância das praias sem nadador-salvador.

Recorde-se que novas regras prevêem um distanciamento de 1,5 metros entre veraneantes, a proibição de desportos colectivos no areal, regras para toldos, colmos e barracas e uma sinalética sobre a ocupação da praia. Por exemplo, deve-se garantir a distância mínima de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos, e a distância de 1,5 metros entre barracas.

Cada pessoa ou grupo só pode alugar toldos, colmos ou barracas de praia de manhã que será até às 13h30 ou de tarde que será a partir das 14h.

Acresce que cada toldo, colmo ou barraca só pode ter, no máximo, cinco pessoas e os vendedores ambulantes de bolas de berlim, gelados, e outros bens, passam a ser obrigados a usar máscara e viseira.