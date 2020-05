Partidos de esquerda esperam suspensão de pagamentos por conta do IRC, mas querem mais

As reuniões foram longas, mas nem por isso os partidos ouvidos nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro saíram completamente tranquilos quanto às respostas que o Governo pretende incluir no Programa de Estabilização Económica e Social. Ainda que cautelosos, PCP, BE, PEV e PAN deixaram pistas sobre as soluções que podem integrar a estratégia do Governo para o relançamento da economia. Entre elas, estarão “três ou quatro medidas” comunistas, disse Jerónimo de Sousa, sem especificar quais. Alterar o actual modelo de regime simplificado do layoff; prolongar os apoios às famílias; e garantir fundo de tesouraria às pequenas e médias empresas (nomeadamente através de benefícios fiscais) serão algumas das propostas em avaliação. Sem se comprometer completamente, o PEV foi o partido que foi mais longe: à saída da reunião com o primeiro-ministro e outros membros do executivo, o deputado José Luís Ferreira adiantou que o Governo admitiu suspender o pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC) para as pequenas e médias empresas (PME).

