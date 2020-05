Emprego, apoio às empresas e investimento – as receitas dos partidos para a recuperação

Emprego, emprego, emprego; apoios, apoios, apoios – é em torno destes dois eixos que vão andar as ideias que os partidos vão levar ao primeiro-ministro nas reuniões desta segunda (PCP, PEV, BE e PAN) e terça-feiras (restantes partidos) em São Bento. António Costa deverá apresentar as linhas gerais da estratégia que o Governo já delineou para o Programa de Estabilização Económica e Social e quer ouvir as propostas dos partidos com assento parlamentar.

