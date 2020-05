A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Samurai 6 - Max Didge

O que gosto no país é exactamente o facto de o não conhecer. Normalmente, as pessoas ficam sempre zangadas se lhes dizem que não conhecem o país. Eu não: eu adoro não o conhecer e, ainda assim, andar sempre a passear e a conhecer novas coisas. E a surpreender-me. Hoje foi com o Ricardo Lopes. Quem diria que no meio de Poiares, de repente, se poderia encontrar algo assim?

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos