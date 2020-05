Os paralelos da atualidade com a crise de 1891-92

Os paralelos da actualidade de qualquer país com outros períodos da sua História são sempre fascinantes. Em Portugal também. Em 1891-92, os governos da monarquia constitucional, com José da Cunha, Mariano de Carvalho, Oliveira Martins e depois Dias Ferreira no Ministério das Finanças, enfrentaram dificuldades algo similares às do nosso passado recente.

Continuar a ler