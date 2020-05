Alarguemos a abolição de pena de morte às vítimas de violência doméstica

Dentro de mim existe tristeza, dentro de muitos portugueses vejo essa tristeza refletida. Uma mágoa profunda por saber que voltámos a falhar. Falhámos com uma criança. Com uma vida por completar, com todos os possíveis sonhos, desejos, brincadeiras e aventuras que ficaram por concretizar. A culpa é nossa. De todos nós.

Que ouvimos sons de agressões nos apartamentos dos vizinhos e reagimos com indiferença, que ignoramos os sinais das vítimas, que menosprezamos as suas situações. Falhámos novamente ao deixar acontecer um dos crimes mais hediondos possíveis.

Quebrou-se novamente a confiança nas instituições cujo único propósito é estarem lá. Estarem lá para proteger as inúmeras vítimas, estarem lá para estudarem os comportamentos e padrões das disfunções familiares, enfim, estarem lá para evitar que situações destas ocorram. Foram convocados para lá estar, mas como demasiadas vezes acontece, preferiram arquivar.

Essa mágoa dentro de mim não é nova, nem de agora. Infelizmente, a menina não é nem será a última vítima. Pelo menos enquanto não repensarmos a forma como abordamos a proteção das crianças.

Vi e li, a velocidade com que uma parte significante de figuras públicas reagiram ao debate sobre a pena de morte como medida a aplicar nestes casos e semelhantes (pedofilia, infanticídio). Estranhei que essa mobilização não fosse feita da mesma forma para combater a violência doméstica e, principalmente, a violência contra as crianças. Talvez tenha a ver com o facto de certas figuras de Estado terem passados dúbios, mas nunca ficará provado. Em Portugal, em muitas matérias que envolvam elites, nada é provado. O Estado não deve condenar ninguém à morte, principalmente as vítimas de violência doméstica.

Enquanto o sistema jurídico continuar a olhar para a proteção e salvaguarda dos direitos das crianças como um jogo de interesses, as crianças continuarão a sair desprotegidas

Quando leio no parecer emitido pelo Conselho Superior da Magistratura que “Não há evidência quanto à insuficiência da Lei n.º 112/2009”, pergunto-me quantos mais casos querem que aconteçam até perceberem as limitações do sistema. Que quando há violência em casa, há marcas físicas e psicológicas e riscos enormes para uma criança. Que uma criança nunca ficará segura em casa de um agressor? Que o superior interesse da criança não se esgota no facto de ela ter um pai e uma mãe. Que há muito mais para além disso e que, enquanto o sistema jurídico continuar a olhar para a proteção e salvaguarda dos direitos das crianças como um jogo de interesses, as crianças continuarão a sair desprotegidas.

Por agora choramos a perda, no futuro precisamos de mudar a forma como a sociedade protege as crianças, para que não voltemos a chorar.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico