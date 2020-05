Joe Biden aparece pela primeira vez em público desde o início da pandemia

Após dez semanas em confinamento, Joe Biden, antigo vice-presidente dos Estados Unidos e presumível candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais norte-americanas, apareceu pela primeira vez em público, no Delaware, numa visita a um memorial aos soldados norte-americanos mortos em combate.

Biden, com máscara na cara, depositou uma coroa de flores no War Memorial Plaza, em homenagem aos combatentes norte-americanos na II Guerra Mundial e na Guerra da Coreia.

“É bom estar fora de casa”, disse Biden aos jornalistas, deixando palavras de agradecimento aos veteranos de guerra norte-americanos. O filho de Joe Biden, Beau Biden, recorde-se, combateu na Guerra do Iraque, tendo vindo a morrer com um tumor cerebral.

Esta segunda-feira assinala-se o Memorial Day nos Estados Unidos, um feriado nacional em homenagem aos soldados norte-americanos mortos em combate. Antes da visita, o candidato democrata partilhou um vídeo no Twitter para assinalar o feriado.

To all the members of our military and our military families, especially those who have lost their service member, thank you. We owe you. We can never lessen the magnitude of your loss, but this I can promise you: we will never forget. #MemorialDay pic.twitter.com/b5vDrYiPL5 — Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2020

Conforme nota o The New York Times, esta primeira aparição pública de Joe Biden desde meados de Março surge numa altura em que muitos democratas, incluindo aliados próximos, começam a ficar impacientes perante a relutância de Joe Biden sair do confinamento, temendo que a campanha do ex-vice de Barack Obama não consiga ganhar gás e que a vantagem que as sondagens lhe dão no duelo com Donald Trump seja insuficiente para garantir a vitória em Novembro.

Joe Biden, de 77 anos, tem reforçado que pretende cumprir todas as recomendações de segurança, que, até ao momento, têm impedido actos de campanha, embora alguns estados já tenham começado a levantar algumas restrições. Resta saber se esta saída no Memorial Day marca uma nova fase na campanha de Biden para os seis meses que faltam até às eleições.

Por seu turno, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou o fim-de-semana a jogar golfe na Virgínia, e a fazer publicações no Twitter, com ataques a adversários do Partido Democrata, o que lhe valeu fortes críticas, particularmente de Joe Biden.

“A presidência é muito mais do que escrever no Twitter a partir do carro de golfe. Requer que se assuma a responsabilidade perante as decisões mais importantes do mundo. Donald Trump simplesmente não está preparado para isso. Eu prometo que vou estar”, escreveu Joe Biden no Twitter.

Esta segunda-feira, para assinalar o feriado, Trump visitou o Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, e depois deslocou-se ao Fort McHenry, em Baltimore.