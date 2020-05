Assessor de Johnson que violou confinamento abana mas não cai: “Não me arrependo”

O principal assessor e conselheiro de Boris Johnson, figura central da deriva ideológica, estratégica e comunicacional do Governo britânico do pós-Theresa May, defendeu-se do turbilhão de críticas lançadas nos últimos dias contra si, contra o primeiro-ministro e contra o executivo conservador, por ter violado as regras de confinamento que o próprio ajudou a conceber, no âmbito da resposta à pandemia do coronavírus no Reino Unido. Dominic Cummings disse compreender a “raiva” das pessoas, mas lembrou que a legislação permitia deslocações em “circunstâncias excepcionais”.

