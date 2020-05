Conheça a sua tiróide

As doenças da tiróide são muitas vezes silenciosas e apresentam uma grande prevalência na população portuguesa: estima-se que estas patologias afetam cerca de um milhão de pessoas em Portugal. O Dia Mundial da Tiróide, assinalado a 25 de maio, pretende alertar precisamente para estas patologias e para os sintomas das doenças da tiróide que, muitas vezes, ainda passam despercebidos. É importante conhecer a sua tiróide e estar atento aos sinais e sintomas.

Mais A carregar...

A tiróide é uma glândula endócrina localizada na zona cervical anterior que produz as hormonas T4 e T3. Estas hormonas têm várias ações no organismo, nomeadamente, no sistema cardiovascular, aparelho gastrointestinal, aparelho respiratório, no metabolismo dos glúcidos e lípidos e nos ossos. São, portanto, essenciais na regulação da temperatura corporal, frequência cardíaca, tensão arterial, controlo do peso, do nosso humor, entre muitas outras funções.

A tiróide pode ser afetada por várias patologias, sendo o hipertiroidismo e hipotiroidismo duas das disfunções mais comuns desta glândula. Saiba a diferença entre ambas:

O hipertiroidismo resulta de níveis elevados de hormonas da tiróide, podendo a sua origem dever-se a nódulos hiperfuncionantes ou a doença autoimune, como por exemplo, a doença de Graves.

Os sinais e sintomas mais comuns no hipertiroidismo são: palpitações, nervosismo, intolerância ao calor, fadiga e fraqueza, perda de peso, alterações menstruais e tremores.

Consoante a etiologia do hipertiroidismo ele pode ser tratado com medicamentos denominados anti-tiroideus, iodo radioativo ou cirurgia.

O hipotiroidismo deve-se a uma diminuição da síntese de hormonas tiroideias. Nos adultos a causa mais frequente é a tiroidite autoimune ou de Hashimoto. Esta ocorre com mais frequência nas mulheres entre os 30e os 50 anos. Os sinais e sintomas mais comuns de hipotiroidismo são: fadiga, intolerância ao frio, aumento de peso, obstipação, irregularidades menstruais, perda de memória, rouquidão, dores nas articulações e musculares, edema peri-orbital (olhos inchados), pele seca. Esta disfunção pode ainda provocar anemia e dislipidemia.

O tratamento do hipotiroidismo é feito com hormona da tiróide: levotiroxina, cuja dose é variável de pessoa para pessoa.

Por vezes as alterações nas hormonas da tiróide surgem após um parto pelo que se deve estar atento aos sintomas, nomeadamente à depressão pós-parto que pode ser devida a disfunção tiroideia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As disfunções da tiróide quando não são diagnosticadas e tratadas atempadamente podem propiciar o desenvolvimento de várias doenças, pelo que é fundamental estar atento aos sintomas e procurar avaliação especializada que permitirá perceber que tipo de alteração está presente. A identificação do problema permitirá iniciar o tratamento adequado levando ao alívio dos sintomas. No caso de existir história familiar de doenças da tiróide, é importante uma vigilância regular, de modo a fazer-se um diagnóstico precoce.

Esteja atento aos sinais e em caso de necessidade procure um especialista. Nesta fase os hospitais estão a retomar a sua atividade clínica presencial pelo que poderá deslocar-se a uma unidade de saúde, com toda a segurança, para a realização de uma consulta, exame ou outro procedimento. Lembre-se que é importante manter uma rotina de vigilância e prevenção de forma a assegurar diagnósticos precoces e o tratamento atempado das doenças.

A autora escreve segundo o novo Acordo Ortográfico.