Descobrimentos à vista

O confinamento não se pautou pela distância, bem pelo contrário. Ao longo destas semanas, o museu manteve-se por perto, nas redes sociais, partilhando sugestões para ocupar o tempo com cultura, à boleia de livros, filmes, música, poesia, efemérides e actividades para os mais novos onde não faltam origamis e materiais reciclados.

No capítulo dos passatempos em família, está ainda a decorrer, até 31 de Maio, o desafio das Esculturas Instantâneas que convida o público a recriar uma das 33 personagens representadas no monumento, com o que tem à mão em casa.

O Padrão reabre com novas regras adaptadas ao contexto actual: limitação do número de visitantes, uso obrigatório de máscara dentro do edifício, disponibilização de desinfectante para as mãos e distância de segurança entre visitantes no circuito expositivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também os horários sofreram alterações passando as portas a estar abertas de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h. A entrada é gratuita até ao final do mês, cortesia de boas-vindas em tempos de recomeçar.