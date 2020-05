Pandemia expõe e agrava as desigualdades já existentes

À primeira vista, poderia parecer que a pandemia do coronavírus serviria para mostrar que somos todos iguais. Todas as pessoas podem apanhar a doença e nenhum país, por mais poderoso que seja, se mostrou capaz de impedir a entrada do vírus. No entanto, está a tornar-se cada vez mais evidente que a pandemia está, seja entre as pessoas, seja entre os países, a atacar de forma mais forte os mais pobres e, depois, a acentuar as desigualdades de rendimentos já antes existentes.

