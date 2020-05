João Félix deve parar três semanas com lesão no joelho

Pela terceira vez nesta época, João Félix vai ser obrigado a parar devido a problemas físicos. O jogador português sofreu uma entorse no joelho esquerdo, mas a lesão não deverá ser grave e o atleta deve estar apto para competir dentro de um mês.

Em comunicado, o Atlético de Madrid informou que João Félix “sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de baixo grau, passou por exames médicos na Clínica da Universidade de Navarra e aguarda evolução”.

A lesão do internacional português deverá obrigar o atleta a parar durante três semanas, mas como Félix já ia falhar por castigo a primeira partida do Atlético de Madrid no reinício da La Liga, previsto para 8 de Junho, no País de Basco, frente ao Athletic Bilbau, o avançado deverá estar às ordens do treinador argentino Diego Simeone na ronda seguinte, frente ao Osasuna.