Nos Primavera Sound de novo adiado, desta vez para Junho de 2021

O Nos Primavera Sound tem novas datas para a realização da nona edição. O festival vai voltar ao Parque da Cidade do Porto nos dias 10, 11 e 12 de Junho de 2021. Num primeiro momento, tinha sido adiado para Setembro deste ano, mas a lei que proíbe a realização de festivais até 30 de Setembro deitou por terra essa possibilidade.

“Mediante a proibição imposta pelo Governo Português à celebração de festivais até 30 de Setembro, vemo-nos na obrigação de adiar a nona edição do Nos Primavera Sound Porto para o próximo ano. Estamos de volta em 2021, de 10 a 12 de Junho. Muito agradecemos a vossa paciência, amor e compreensão perante este cenário tão incerto”, pode ler-se no comunicado divulgado nas redes sociais.

As novas datas do festival são na semana seguinte à realização do Primavera Sound Barcelona, que vai acontecer de 2 a 6 de Junho, confirmando a expectativa que o director do Nos Primavera Sound, José Barreiro, tinha manifestado ao PÚBLICO.

No comunicado, a organização do festival acrescenta ainda que está a aguardar a publicação da lei do Governo para “assim que possível, dar todas as informações sobre a utilização dos bilhetes adquiridos” para o Nos Primavera Sound.