Morreu Jimmy Cobb, baterista de Miles Davis em Kind Of Blue

O baterista Jimmy Cobb, membro do grupo que acompanhou Miles Davis durante as gravações do mítico Kind Of Blue, daquelas obras que continuam a atravessar gerações de melómanos, morreu este domingo, em sua casa, em Nova Iorque. Tinha 91 anos. O balanço rítmico subtil e firme desse disco era dele. Era o único sobrevivente do sexteto que gravou o disco de jazz mais vendido da história.

Continuar a ler