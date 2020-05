Presenteada com alhos e esparguete, ministra da Cultura compromete-se com estatuto do intermitente até ao final do ano

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, comprometeu-se nesta segunda-feira à tarde com um grupo de profissionais do sector, que foi oferecer-lhe um cabaz com alimentos essenciais e 151 euros, a ter o estatuto do trabalhador intermitente do sector das artes finalizado até ao final do ano.

Recordando que “em Fevereiro o Governo já estava a trabalhar na questão das condições laborais — estatuto de intermitência —​ e das carreiras contributivas dos profissionais das artes e do espectáculo”, Graça Fonseca garantiu, em declarações aos jornalistas, que a alteração legislativa que isso implica será feita “até ao final do ano”. A ministra da Cultura falou com os jornalistas no Palácio Nacional da Ajuda, depois de ter recebido um grupo de profissionais do sector que ali se deslocou numa acção de protesto.

A acção consistia na entrega a Graça Fonseca de 219 euros, numa referência ao valor máximo do apoio a trabalhadores independentes por redução de actividade, e de um cabaz de ajuda alimentar, uma das formas a que os profissionais do sector têm recorrido para se ajudarem “uns aos outros” no actual contexto de redução drástica da actividade.

A entrega foi feita por um grupo de profissionais do sector, que preferiram não se identificar com os seus nomes verdadeiros; dois deles apareceram como encarnações das personagens Bonnie e Clyde, vestidos como o casal de criminosos norte-americano que ficou famoso na década de 1930.

O “casal” chegou ao Palácio Nacional da Ajuda numa Renault 4L branca, que tinha na bagageira um saco de sarapilheira com 151 euros em moedas (o valor angariado na campanha de crowdfunding “Não deixemos a Graça cair na desgraça”, que decorreu na plataforma GoGetFunding), e um cesto de vime com latas de comida, limões, alhos, batatas e esparguete, entre outros alimentos.

Antes de serem recebidos por Graça Fonseca, “Bonnie e Clyde” foram lembrando aos jornalistas como “a situação já era difícil” no sector das Artes e da Cultura antes da pandemia de covid-19, e como os seus profissionais precisam de “apoios de emergência efectivos” e de um “estatuto do intermitente”. Já depois de serem recebidos, contaram aos jornalistas que “a ministra agradeceu e ficou com o cabaz de alimentos”, mas declinou os 151 euros.

“Disse-nos que não pode ficar com os 151 euros porque não é legal, então vamos distribuir por todos os trabalhadores de arte e cultura precários de Portugal”, referiu “Clyde”.

“A senhora ministra comprometeu-se, até ao fim do ano, a termos o estatuto do intermitente. A termos a Segurança Social e o sistema fiscal rectificado, trabalhado e analisado para nós, trabalhadores do tecido cultural português”, contou “Bonnie”.

Os ministérios da Cultura, das Finanças e do Trabalho constituíram no dia 6 um grupo de trabalho para “análise, actualização e adaptação dos regimes legais dos contratos de trabalho dos profissionais do espectáculo e respectivo regime de Segurança Social”. O anúncio foi feito pelo gabinete de Graça Fonseca, horas depois de uma reunião da ministra da Cultura com o Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, Audiovisual e Músicos (Cena-STE).

O referido grupo de trabalho, explicou então o Ministério da Cultura, vai reunir-se de duas em duas semanas e integrará, além de representantes dos três ministérios, elementos da Direcção-Geral das Artes, da Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, do Instituto do Cinema e Audiovisual, da Direcção-Geral da Segurança Social, da Autoridade para as Condições de Trabalho e da Autoridade Tributária e Aduaneira.