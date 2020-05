Nova contagem dos casos traz recorde de recuperados de covid-19

9844 recuperados da infecção por covid-19 nas últimas 24 horas. O dado apresentado neste domingo pela Direcção-Geral da Saúde é um valor diário máximo desde o início da pandemia, embora já esperado, devido à recontagem de doentes recuperados já avançada no sábado pela ministra da Saúde, Marta Temido.

No capítulo das mortes, Portugal somou, no último dia, 14 óbitos, mais um do que na última actualização. Este valor evidencia uma relativa estabilidade no panorama epidemiológico, com Portugal a registar valores de mortes semelhantes nos últimos dias, segundo dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Nos casos confirmados, os valores mantêm-se, também eles, estáveis. Neste sábado, contam-se 152 novas infecções, menos do que na actualização anterior. Em matéria de internamentos regista-se 536 pessoas – 78 em cuidados intensivos –, um valor salutar: são menos 14 do que no último registo.

Numa análise detalhada aos óbitos, 1146 das 1316 vítimas mortais estão acima dos 70 anos - cerca de 87%. O relatório dá conta da morte de 115 pessoas entre os 60 e 69 anos, 39 com idades entre os 50 e 59 anos, 15 entre os 40 e os 49 anos e uma vítima mortal entre os 20 e os 29 anos.