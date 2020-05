Agente da PSP em estado grave após acidente de mota na Arrábida

Um elemento da PSP despistou-se de mota este domingo na EN379, no Portinho da Arrábida. O polícia foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, em estado grave.

O alerta foi dado às 15h22, confirmou o PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal (CDOS). No local do acidente estiveram nove operacionais apoiados por três veículos do INEM e dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

Fonte do Comando Nacional da PSP confirmou que o agente da PSP envolvido no acidente estava de folga.