Mais de 46 mil alunos sem actividades extracurriculares por opção

Mais de 46 mil alunos do 1.º ciclo não tiveram, no ano lectivo passado, Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), como inglês, desporto ou informática. Estes representam quase 15% do total de estudantes e, na maioria dos casos, são os próprios encarregados de educação que preferem não fazer a inscrição. A falta de qualidade de algumas ofertas justifica esta decisão, diz a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap).

