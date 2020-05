No bunker militar contra a covid-19

A tradicional nortada da costa oeste suaviza a canícula da tarde de 18 de Maio num arranque do Verão fora do calendário. A centena de metros, avista-se um fio de mar azul num insistente convite ao mergulho. A escassa distância do pólo de Carcavelos da Universidade Nova, paredes meias com a NCI, a Agência de Comunicações e Informações da NATO, numa instalação de rigor militar é acompanhado em moldes inovadores, numa plataforma, o combate das Forças Armadas à pandemia da covid-19. Num bunker construído no início da década de 70 do século passado em tempos da Guerra Fria no âmbito da Aliança Atlântica.

