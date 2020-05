O Tamagoshi do sr. Centeno

Há quem ainda se lembre do Tamagoshi. Foi uma mascote virtual que teve, há pouco mais de duas décadas, os seus 15 minutos de fama. Era um irritante boneco que tiranizava os donos, exigindo virtualmente comida, bebida e horas de brincadeira. Causava insónias e delírios aos seus servos. Era uma estupidez, como qualquer outra. A moda acabou, quando alguém propôs um novo invento capaz de divertir os seres humanos. O Tamagoshi foi parar ao caixote do lixo, mas o seu princípio ideológico manteve-se. E ressuscitou há algum tempo em Portugal. O Novo Banco é o Tamagoshi do sr. Mário Centeno. Não só dele – mas de todo o regime.

